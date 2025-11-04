إعلان

 سقوط شبكة "المتعة السريعة" في العطارين

كتب : علاء عمران

11:27 ص 04/11/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة والأنشطة غير المشروعة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب الجرائم الأخلاقية أو الاقتصادية، وذلك في إطار جهودها لحماية القيم المجتمعية وردع الخارجين عن القانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على رسائل وصور ودلائل رقمية تثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي.
وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة واستخدام التطبيق للتواصل مع الراغبين في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

