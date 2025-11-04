تطور قضائي جديد بشأن المتهمات في مشاجرة طالبات مدرسة التجمع

كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة، جلسة غدٍ الأربعاء، كأولى جلسات محاكمة 3 طالبات أمام محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء على الطالبة "كارما" والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في الأنف.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء على المجني عليها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وفي وقت سابق، قدمت الطالبة المجني عليها مقطع فيديو للنيابة يوثق لحظة اعتداء عدد من الطالبات عليها داخل فناء المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث تنفيذًا لقرار النيابة العامة، عقب تداول مقاطع مصورة تُظهر الواقعة، فيما أشار التقرير الطبي إلى وجود كسر في عظام الأنف وحاجتها إلى الراحة لمدة أسبوعين.

واتهم والد الطالبة إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في منع الاعتداء الذي وقع داخل أسوار المدرسة.