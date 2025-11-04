إعلان

النار ولعت في المبنى كله.. حريق هائل بـ"مول شهير" بمدينة العبور

كتب : مصراوي

04:13 ص 04/11/2025

حريق ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد فتحي:

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمول "الكرامة" بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

ويعمل رجال الحماية المدنية، على إخماد الحريق قبل امتداداه إلى المنازل المجاروة له.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في مول الكرامة مول الكرامة بالعبور العبور حريق مول الكرامة الآن حريق كبير في مول الكرامة مول الكرامة الحماية المدنية أمن القليوبية حريق مول الكرامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير