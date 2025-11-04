النار ولعت في المبنى كله.. حريق هائل بـ"مول شهير" بمدينة العبور

كتب- محمد فتحي:

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمول "الكرامة" بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القليوبية، بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

ويعمل رجال الحماية المدنية، على إخماد الحريق قبل امتداداه إلى المنازل المجاروة له.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.