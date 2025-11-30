القبض على شخص ابتز فتاة أجنبية بالمال والصور الخاصة

واصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لحماية الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني، بعدما تمكنت من ضبط شخص متهم بابتزاز فتاة تحمل جنسية أجنبية، والحصول منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صور ومقطع صوتي سجله لها دون علمها خلال محادثة عبر أحد تطبيقات الهواتف.

تحرك عاجل

وبعد التحقيقات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية المتهم وضبطه في أسيوط، واعترف بارتكابه الواقعة، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لتقديمه للعدالة.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية