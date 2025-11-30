إعلان

القبض على شخص ابتز فتاة أجنبية بالمال والصور الخاصة

كتب : علاء عمران

11:49 ص 30/11/2025

ضبط تعبيرية

واصلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لحماية الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني، بعدما تمكنت من ضبط شخص متهم بابتزاز فتاة تحمل جنسية أجنبية، والحصول منها على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صور ومقطع صوتي سجله لها دون علمها خلال محادثة عبر أحد تطبيقات الهواتف.

تحرك عاجل

وبعد التحقيقات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية المتهم وضبطه في أسيوط، واعترف بارتكابه الواقعة، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لتقديمه للعدالة.

القبض على شخص ابتزاز فتاة أجنبية جرائم الابتزاز الإلكتروني

