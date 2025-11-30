

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة في انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة المرحلة الأولى.

وشملت الدوائر الملغاة كلا من:

- الإسكندرية: أول المنتزة.

- أسوان: نصر النوبة - إدفو.

أسيوط: أول أسيوط - القوصية - أبوتيج.

- الأقصر: الأقصر - القرنة - إسنا.

- البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة - الدلنجات.

- الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية - البدرشين.

- الفيوم: سنورس.

- المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس.

- الوادي الجديد: الخارجة - الداخلة.

- سوهاج: البلينا.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مساء السبت، أحكامًا متنوعة بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 10 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتائجها النهائية في موعد أقصاه 11 ديسمبر المقبل.