بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح



قال المحامي بالنقص رأفت فرج، إن جولة الإعادة الخاصة بدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لن تضم الدوائر الصادر بشأنها أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائجها.

أضاف لـ"مصراوي"، أن الدوائر الصادر بشأنها أحكام من الإدارية العليا سيتم تحديد موعد لاحق لخضوها بذات القوائم المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما بشأن موعد جولة الإعادة، أشار إلى أنها ستكون في موعدها المحدد سابقًا وبنفس المرشحين الذين خاضوا الانتخابات من بدايتها.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا مساء السبت، أحكامًا متنوعة بشأن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومن بين أحكام الإدارية العليا؛ عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة بجانب إحالة 3 طعون على انتخابات النواب إلى محكمة النقض، وكذلك إلغاء نتائج 29 دائرة من دوائر المرحلة الأولى.