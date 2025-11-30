إعلان

شككا في سلامة المنتجات الغذائية.. الداخلية تُعلن القبض على صناع محتوى "الأكيلانس"


كتب- محمد الصاوي:

01:22 ص 30/11/2025

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قيام صانعي محتوى بمحاولة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للإستخدام.

وفقا للبيان، فإنه بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها "مقيمان بمحافظة دمياط".

وبحسب البيان، فإنه بمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لأكيلانس لامة المنتجات الغذائية لداخلية

