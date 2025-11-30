إعلان

الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة إسنا بالأقصر

كتب- محمود الشوربجي:

12:00 ص 30/11/2025

لجان الانتخابات بالأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة إسنا محافظة الأقصر، وإعادة الانتخابات فيها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا حجزت 187 طعنًا انتخابيًا للحكم بجلسة اليوم، بعد تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستجابة الهيئة الوطنية وإرسال محاضر الفرز للمحكمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت ظهر اليوم السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل فى 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب دائرة إسنا الإدارية العليا إبطال الانتخابات الأقصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320