حريق داخل مكتب حجز تذاكر طيران في قليوب

البداية كانت عندما لاحظ المارة تصاعد أدخنة كثيفة من داخل المكتب الواقع في الدور الأرضي بعقار مكون من ستة طوابق، فتم إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتين للإطفاء إلى موقع الحادث.

وبمجرد وصولها، بدأت القوات في محاصرة النيران وإخمادها، وتمكنت خلال وقت وجيز من السيطرة على الحريق بالكامل قبل امتداده إلى باقي أدوار العقار أو المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق شب في محتويات المكتب من أثاث وأوراق نتيجة ماس كهربائي محتمل، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد والفحص الفني للتأكد من سلامة الموقع ومنع تجدد الاشتعال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.