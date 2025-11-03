إعلان

حريق داخل مكتب حجز تذاكر طيران في قليوب

اندلع حريق داخل مكتب لحجز تذاكر الطيران بمدينة قليوب مساء الاثنين.

06:19 م 03/11/2025

موقع الحريق

البداية كانت عندما لاحظ المارة تصاعد أدخنة كثيفة من داخل المكتب الواقع في الدور الأرضي بعقار مكون من ستة طوابق، فتم إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتين للإطفاء إلى موقع الحادث.

وبمجرد وصولها، بدأت القوات في محاصرة النيران وإخمادها، وتمكنت خلال وقت وجيز من السيطرة على الحريق بالكامل قبل امتداده إلى باقي أدوار العقار أو المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق شب في محتويات المكتب من أثاث وأوراق نتيجة ماس كهربائي محتمل، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد والفحص الفني للتأكد من سلامة الموقع ومنع تجدد الاشتعال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.

حريق مكتب حجز طيران القليوبية الحماية المدنية

