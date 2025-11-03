إعلان

دفاع ضحايا جريمة الهرم يسلم النيابة شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة

كتب : صابر المحلاوي

03:20 م 03/11/2025

ضحايا جريمة الهرم

كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في جريمة الهرم التي راح ضحيتها سيدة وأطفالها الثلاثة، على يد صاحب محل أدوية بيطرية، الذي تخلص من جثامينهم واحدًا تلو الآخر.
وسلّم دفاع الضحايا، خلال الساعات الماضية، نسخًا من شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة "سيف الدين، جنى، ومصطفى" لجهات التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة لإرفاقها بملف القضية.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه تعرف على المجني عليها قبل نحو 3 أشهر، وكانت تشكو له خلافاتها الزوجية ورغبتها في الطلاق، فعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة آخر فيصل، فاصطحبت أطفالها الثلاثة وانتقلت للإقامة معه، بعدما أقنعهم بأنها تزوجت المتهم.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه عندما طالبته السيدة بالزواج رسميًا بعد طلاقها، رفض ذلك وبدأ يشك في سلوكها، فقرر التخلص منها نهائيًا، وكذلك أطفالها خشية أن يفضحوا أمره.
وأشار إلى أنه خطط للجريمة على مرحلتين، الأولى بقتل الأم عن طريق وضع السم في العصير ونقلها إلى المستشفى لتبدو الواقعة طبيعية، حيث زعم أمام الأطباء أنه زوجها وفرّ هاربًا بعد التأكد من وفاتها.
وبعد مرور 3 أيام، نفذ المتهم الجزء الثاني من خطته بقتل الأطفال الثلاثة، إذ أعد عصيرًا مماثلًا ووضع به السم، وتناوله الطفلان الكبيران فيما رفض الصغير شربه.
فقرر التخلص منه بطريقة أخرى، فاصطحبه إلى ترعة المنصورية وألقاه بها حتى غرق، ثم عاد بالطفلين الآخرين اللذين لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالسم.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم استعان بأحد العاملين لديه في المحل لوضع جثتي الطفلين داخل أحد العقارات المهجورة، بعد أن جاب شوارع المنطقة بحثًا عن مكان مفتوح بعيد عن الأنظار، ثم عاد إلى شقته وكأن شيئًا لم يكن.
وما زالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل في القضية التي هزّت الرأي العام.

الجهات المختصة ضحايا جريمة الهرم النيابة شهادات ميلاد الأطفال

