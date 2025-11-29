تقدم دفاع صانعة المحتوى "قمر الوكالة"، باستئناف على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، وسدد الدفاع الكفالة المالية 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر المعروفة باسم "قمر الوكالة"بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه و5 آلاف جنيه كفالة لوقف العقوبة مؤقتًا، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وكانت أمرت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة البلوجر "قمر الوكالة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.