مشاجرة بسبب تعبئة المياه تتحول لإطلاق نار بالجيزة.. والداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالهواء مستخدمًا بندقية آلية، والتشاجر مع بعض العاملين بموقع تحت الإنشاء بالجيزة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه وتبين أنه بتاريخ 24 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من سائق مقيم بأسيوط، أفاد فيه قيام أنجال عمومته (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، والاستيلاء على هاتفه المحمول، بسبب خلافات على أولوية تعبئة المياه للسيارات.

وتم ضبط المتهمين والسلاح الناري الظاهر بالمقطع (بندقية آلية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.