هددها بصور ورسائل.. ضبط المتهم بابتزاز سيدة عبر "فيس بوك" بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، تتضرر فيه من قيامه بإرسال رسائل تهديد وابتزاز مادي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الوسائل الإلكترونية لإرسال رسائل تهديد للسيدة، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية تحت تهديد نشر معلومات أو صور مزعجة أو الإساءة لها، ما دفع الأجهزة الأمنية لمتابعة نشاطه بدقة لتحديد هويته ومكانه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تم الكشف عن محتوى رسائل التهديد والابتزاز المرسل للسيدة، إضافة إلى دلائل تؤكد تورطه في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بالتهديد والابتزاز كما ورد في البلاغ، مؤكدًا نيته الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.