فيديو مثير| شاب يضرب كلبًا بكوريك في سوهاج والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

12:07 م 29/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شاب بالتعدي على كلب باستخدام كوريك في محافظة سوهاج.
وأوضحت الوزارة، السبت، أنه بعد التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، وبحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء.
وبمواجهته، اعترف بقيامه بالتعدي على الكلب بسبب نباحه عند دخوله العقار محل سكنه.
واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

