إعلان

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من طلاب الثانوية

كتب : مصراوي

02:11 م 28/11/2025

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من طلاب الثانوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبلت أكاديمية الشرطة عدداً من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الشرطى للمجتمع وبناء علاقة قوية راسخة بين المواطنين ورجال الشرطة.

كان فى استقبال الوفد الزائر عدداً من قيادات وضباط الأكاديمية ومجموعة من طلبة وطالبات كلية الشرطة ، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية وحرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

فيلم تسجيلى لأنشطة الأكاديمية

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة، عقب ذلك قام الوفد الزائر بجولة تفقدية للأكاديمية شاهدوا خلالها عروض (كتائب الخيالة - كلاب الأمن والحراسة) بمشاركة موسيقات كلية الشرطة حيث عزفت الموسيقات بعض المقطوعات الموسيقية لهذه المناسبة ، مما أضفى البهجة والسرور لدى الطلا .

وتوجه أعضاء الوفد الزائر بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من طلاب الثانوية أكاديمية الشرطة وفد طلاب الثانوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)