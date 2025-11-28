حملات مرورية تضبط 109 آلاف مخالفة خلال يوم واحد

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية،حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 108504 مخالفات متنوعة من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، الوقوف العشوائي والتحدث في الهاتف أثناء القيادة. كما تم فحص 1584 سائقًا وتبين تعاطي 70 منهم للمواد المخدرة.

وفي الطريق الدائري الإقليمي أسفرت الحملات عن ضبط 783 مخالفة مختلفة، وفحص 127 سائقًا ثبت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة مخالفة.