إصابة 5 أطفال في انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوي

كتب : علاء عمران

10:38 ص 27/11/2025

شهد طريق الواحات الصحراوي انقلاب سيارة سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 5 أطفال نُقلوا بسرعة إلى المستشفى، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة لاستكمال الإجراءات.

حادث مفاجئ

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق الواحات الصحراوي، فانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، بصحبة ونش مروري لرفع حطام السيارة وإعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.

وتبين من خلال الفحص أن اختلال عجلة القيادة من السائق أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

