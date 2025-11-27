الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد لتقديم السلع بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، بعد قرار تمديد العمل بها لمدة شهر بدءًا من الأول من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لمنظومة الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.



واستهدفت المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة مرتفعة وبأسعار مخفضة وصلت إلى نحو 40%، من خلال تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، مع إتاحة مواقع البيع عبر منافذ وسرادقات جرى الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.



دعم اجتماعي



وشاركت في المبادرة 55 سلسلة تجارية و117 مكتبة و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، فضلًا عن 5 قوافل متحركة، ليصل إجمالي المنافذ المشاركة إلى 2727 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.



وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة طرح السلع بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل منظومة "أمان" التي تنتشر وفق المواقع المحددة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية.



وجاءت هذه الجهود استمرارًا لدور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخًا لنهجها القائم على توفير سلع أساسية بجودة عالية وسعر مناسب، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع.



اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"عمري ما رحته ولا أعرف طريقه".. ماذا قال رمضان صبحي عن نجاحه 3 سنوات بالمعهد؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة

محاولة انتحار درامية بفيصل.. والسيدة بين الحياة والموت



