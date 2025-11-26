الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على عامل بدمياط: "مشاجرة مالية"

العامل الذي تم الاعتداء عليه

كشفت تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في دمياط أن الادعاءات المتداولة عبر منشور مدعوم بمقطعي فيديو حول قيام شخص وشقيقه بالتهجم على مسكن أحد المواطنين وإحداث إصابته، مع الزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية، غير صحيحة.



وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 3 الجاري عندما استقبلت إحدى المستشفيات عاملاً مصابًا بجروح قطعية، واتهم اثنين من العاملين بالتعدي عليه بسكين نتيجة خلافات مالية بينهم.



وأمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهتهما اعترفَا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وقتها، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين احتياطيًا.







