تحولت منطقة أبو زعبل بالقليوبية إلى مسرح لحالة طوارئ بعد اندلاع حريق مفاجئ داخل مخزن قطن مكوّن من طابقين. النيران بدأت من الطابق الأرضي، لتلتهم خلال دقائق كمية من البالات شديدة الاشتعال، مسببة سحبًا كثيفة من الدخان غطّت المنطقة المحيطة.

مع أول بلاغ، انطلقت 3 سيارات إطفاء بكامل أطقمها إلى الموقع، ومع اقترابهم كان المشهد واضحًا: اللهب يتصاعد من فتحات المخزن، والدخان يندفع إلى أعلى كغمامة سوداء تنذر بكارثة محتملة إذا امتدت النيران للطابق العلوي.

خوف وحذر

تجمع الأهالي على مسافات مختلفة، يراقبون المشهد بقلق، بينما أسرع رجال الحماية المدنية في فرد الخراطيم ومحاولة محاصرة النار من أكثر من جهة. مهمة ليست سهلة أمام مواد قابلة للاشتعال بسرعة مثل القطن، والتي تجعل أي شرارة قادرة على إشعال حريق هائل خلال ثوانٍ.

ركزت القوات جهودها على منع وصول اللهب إلى الطابق العلوي، حيث تُخزن كميات أكبر من القطن. وتم الدفع بكميات مياه كبيرة، مع استخدام مواد عازلة ومحاولات فتح منافذ لدخول رجال الإطفاء إلى مركز الاشتعال.

ومع استمرار العمل لوقت بدا طويلًا على الأهالي، بدأت النيران تتراجع تدريجيًا، وتنخفض كثافة الدخان مع نجاح القوات في السيطرة الكاملة على الحريق داخل الطابق الأرضي. بحسب المعلومات الأولية، لم تُسجّل أي إصابات بشرية، بينما يجري الآن حصر الخسائر المادية داخل المخزن ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق، خصوصًا مع طبيعة المواد شديدة الاشتعال داخل المخزن.