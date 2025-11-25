إعلان

أمن الغربية يحبط محاولة رشوة انتخابية في قطور

كتب : مصراوي

08:37 م 25/11/2025

المتهمان

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة قطور بالغربية من ضبط سيدة وشخص آخر أثناء تواجدهم بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، وبحوزتهما مبالغ مالية معدّة للتوزيع على المواطنين حال ترددهم على الدوائر، بغرض حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، مؤكدة أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

