تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة قطور بالغربية من ضبط سيدة وشخص آخر أثناء تواجدهم بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، وبحوزتهما مبالغ مالية معدّة للتوزيع على المواطنين حال ترددهم على الدوائر، بغرض حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، مؤكدة أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.