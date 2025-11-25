شهد الطريق الإقليمي أعلى منطقة العياط بعد كارته البيلدة في اتجاه أكتوبر حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي و"تروسيكل" كان محمّلًا بعدد من العمال، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

الشرطة في موقع الحادث

وفور ورود البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بدأت القوات في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الذي شهد توقفًا نسبيًا عقب التصادم.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على فحص مكان الحادث والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود للوقوف على ملابساته، ومعرفة ملابسات الحادث.