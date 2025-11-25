إعلان

إصابة 4 عمال في حادث تصادم أعلى الإقليمي

كتب : محمد شعبان

07:31 م 25/11/2025

حادث تصادم - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الإقليمي أعلى منطقة العياط بعد كارته البيلدة في اتجاه أكتوبر حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي و"تروسيكل" كان محمّلًا بعدد من العمال، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

الشرطة في موقع الحادث

وفور ورود البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بدأت القوات في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الذي شهد توقفًا نسبيًا عقب التصادم.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على فحص مكان الحادث والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود للوقوف على ملابساته، ومعرفة ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تروسيكل عمال العياط الطريق الإقليمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية