إعلان

مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في مدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

07:25 م 25/11/2025

مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لأحد العقارات بمدينة الأمل في مدينة نصر، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة نصر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين سقوطه من الطابق الثالث في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال.
وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

اقرأ أيضًا:
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

جلسة عاجلة لـ هدير عبدالرازق لنظر طعنها على نص "القيم الأسرية"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط شخص مصرع شخص مدينة الأمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان