مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في مدينة نصر

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لأحد العقارات بمدينة الأمل في مدينة نصر، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة نصر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين سقوطه من الطابق الثالث في العقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

