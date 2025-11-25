"شوفت بنتي وهي بتموت".. والدة "شيماء جمال" تُعلق على مشهد الوفاة في "ورد

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمناسبة تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وثمن المستشار النائب العام هذا التعاون، الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير وصول الخدمات للمواطنين دون الحاجة للتوجه إلى المقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، واهتمام الدولة بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، والتي تُعد نقلة نوعية تسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم الجغرافية.

وفي ختام اللقاء، وجّه المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.