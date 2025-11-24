أشعل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعدما ظهر أحد مرشحي مجلس النواب يتهم منافسيه بتوجيه الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة، عبر توزيع كروت تعريفية لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح آخر.

المشهد أثار ضجة على السوشيال ميديا، ليتدخل الأمن سريعًا لكشف حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا رسميًا من أحد المرشحين يتضرر فيه من منافسه، متهمًا إياه بتوجيه الناخبين وتوزيع كروت تعريفية تحمل صورته على المواطنين.

محضر جديد

سرعان ما حضر المرشح الآخر إلى القسم، زاعمًا أنه هو أيضًا متضرر، متهمًا مُقدّم البلاغ ببث الفيديو المتداول لتشويه سمعته، بل وادعى قيامه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه.

ازدواجية الاتهامات وضعت الملف بالكامل أمام جهات التحقيق، حيث اتُّخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف حقيقة ما دار أمام اللجنة الانتخابية.