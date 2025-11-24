إعلان

بلاغ يكشف 6 سرقات واتجار هيروين في كرداسة

كتب : محمد شعبان

06:35 م 24/11/2025

عناصر التشكيل

اشتعلت مواقع التواصل بخبر سرقة دراجة نارية في الجيزة، لكن ما لم يكن يعلمه أحد أن هذا البلاغ البسيط سيكشف سلسلة جرائم كاملة وشبكة صغيرة للسرقة والاتجار بالمخدرات.

فمع بدء الفحص، تبين أن عامل توصيل طلبات تقدم ببلاغ يوم 16 الجاري أفاد فيه بسرقة دراجته النارية بعد أن تركها أمام العقار محل سكنه.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تتبع خطوط الجريمة حتى توصلت إلى مفاجأة، مرتكبا الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بمركز كرداسة، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش.

سرقة ومخدرات

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة الدراجة بأسلوب "قطع الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما كشفا ارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى بالطريقة نفسها.

الأخطر أنهما باعا الدراجات المسروقة لعميل سيئ النية – عاطل له معلومات جنائية – تمت مداهمته وضبطه وبحوزته جميع الدراجات المستولى عليها ليسدل رجال المباحث الستار على تشكيل إجرامي صغير، كشفه بلاغ واحد كان يبدو عابرًا لكنه فتح الباب أمام ضبط شبكة كاملة.

سرقة دراجات نارية الجيزة هيروين سلاح كرداسة

