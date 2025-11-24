الداخلية تضبط 11 شخصًا استغلوا 19 طفلًا في التسول بالقاهرة
كتب : علاء عمران
12:45 م 24/11/2025
ضبط تعبيرية
ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة 11 شخصًا، بينهم رجل وسيدة، متورطين في استغلال 19 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع القاهرة، بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية.
وجاءت التحركات الأمنية بعد رصد مجموعات تستغل الأطفال في استجداء المارة وبيع سلع بسيطة بإلحاح داخل مناطق متعددة بالعاصمة.
استغلال الأطفال في التسول
وبضبط المتهمين تبين أنهم اصطحبوا 19 طفلًا من المعرضين للخطر واستخدموهم في أنشطة التسول لجمع المال، في انتهاك للقانون ولحقوق الطفل.
واعترف المتهمون بممارسة هذا النشاط الإجرامي بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ تعهد بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأسرهم في دور رعاية لضمان توفير الحماية اللازمة لهم.