إعلان

120 قطعة حديدية .. سقوط عصابة سرقة أبراج الكهرباء بأسيوط

كتب : علاء عمران

12:15 م 24/11/2025

المتهمين + المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي خطير في محافظة أسيوط، تخصص في سرقة القطع الحديدية الخاصة بأبراج الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن تحريات إدارة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت أن التشكيل يضم ستة عناصر جنائية خطرة اعتادوا تنفيذ سرقات ممنهجة تستهدف القطع الحديدية المستخدمة في تدعيم أبراج الكهرباء بالمحافظة.

عصابة سرقة أبراج الكهرباء بأسيوط

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش، وأدوات تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى سيارة نصف نقل منتهية الترخيص و148 قطعة زاوية حديدية مختلفة الأحجام تخص أبراج الكهرباء، دون تأثير على أداء الأبراج.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بالوقائع، وكشفوا عن بيع جزء من المسروقات لتاجر خردة في سوهاج، حيث تم ضبطه وعُثر بحوزته على 120 قطعة حديدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة أبراج الكهرباء أسيوط وزارة الداخلية سرقة القطع الحديدية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية