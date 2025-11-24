120 قطعة حديدية .. سقوط عصابة سرقة أبراج الكهرباء بأسيوط
كتب : علاء عمران
12:15 م 24/11/2025
المتهمين + المضبوطات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي خطير في محافظة أسيوط، تخصص في سرقة القطع الحديدية الخاصة بأبراج الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن تحريات إدارة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت أن التشكيل يضم ستة عناصر جنائية خطرة اعتادوا تنفيذ سرقات ممنهجة تستهدف القطع الحديدية المستخدمة في تدعيم أبراج الكهرباء بالمحافظة.
عصابة سرقة أبراج الكهرباء بأسيوط
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش، وأدوات تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى سيارة نصف نقل منتهية الترخيص و148 قطعة زاوية حديدية مختلفة الأحجام تخص أبراج الكهرباء، دون تأثير على أداء الأبراج.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بالوقائع، وكشفوا عن بيع جزء من المسروقات لتاجر خردة في سوهاج، حيث تم ضبطه وعُثر بحوزته على 120 قطعة حديدية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.