"هقاضيهم في هذه الحالة".. والدة شيماء جمال تكشف موقفها من صُناع مسلسل "ورد

لم تكن "أيسل" مجرد طفلة في السابعة من عمرها؛ كانت حلمًا صغيرًا لأسرتها يمشي على الأرض، حفظت من القرآن، وأحبت مدرستها، وخطّها كان يثير إعجاب معلميها، وأرادت أن تصبح طبيبة تدرس الطب في ألمانيا ثم تعود لتفتح مركزًا خيريًا لعلاج غير القادرين.

لكن انتهى كل هذا في صيف 2023، حين كانت "أيسل" تقضي العطلة رفقة أسرتها في إحدى قرى العين السخنة، وأثناء لهوها رفقة صديقتها انتهز طالب بإحدى المدارس الدولية، غياب والدتها لبضع دقائق بعدما ذهبت بشقيقتها الصغرى للحمام، وارتكب جريمته بحق الطفلة.

ظل الطالب يراقب "أيسل" لفترة أثناء تواجدها في المسبح، وبمجرد غياب الأم جذبها إلى داخل المسبح وأفقدها القدرة على التنفس ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية، واعتدى عليها جنسيًا "تحرش بيها تحت الماء وأصابها بسكتة قلبية".

وبعد عامين من الواقعة، قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء على "أيسل" وإنهاء حياتها.

وناشدت والدة "أيسل" في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، رئيس الجمهورية والجهات المختصة، بتعديل قانون الأحداث لتكن الأحكام رادعة خاصة عندما تتعلق الجرائم بالاعتداء على الأطفال، ويكون الحكم بالإعدام شنقًا، قائلة "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن بكلم حضرتك كأب أرجوك حضرتك حاول بأي وسيلة في تعديل قانون الأحداث على الأقل في القضايا اللي زي أيسل".

اقرأ أيضًا:

بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل