"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 74 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لتعزيز الانضباط ومواجهة الجريمة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن: ضبط 351 قضية مخدرات وكميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، و393 متهماً متورطين في الاتجار والحيازة، وضبط 155 قطعة سلاح ناري بين بنادق آلية وخرطوش ومسدسات، إلى جانب 382 قطعة سلاح أبيض وذخائر وخزائن مختلفة

كما تم تنفيذ 74.482 حكماً قضائياً متنوعاً بين جنايات وحبس وغرامات ومخالفات، وضبط متهمين هاربين ومتورطين في وقائع بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 254 دراجة نارية مخالفة، ورصد 25.897 مخالفة مرورية متنوعة وفحص عدد من سائقي الطرق السريعة، وتبين تعاطي 14 منهم للمواد المخدرة

وتستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لتعزيز الشعور بالأمن ورفع مستوى الانضباط وملاحقة الخارجين على القانون في مختلف المجالات.