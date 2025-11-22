إعلان

مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه بقنا | صور

كتب : أحمد أبو النجا

11:56 ص 22/11/2025

المتهمين والمضبوطات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة قنا، أثناء حملة موسعة استهدفت بؤرًا متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن معلومات وتحريات الأمن العام ومكافحة المخدرات أكدت تورط عناصر جنائية في جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، وباستهدافهم بادر أحدهم بإطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، بينما تم ضبط باقي المتهمين.

ضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه بقنا

وخلال المداهمة، ضبطت القوات أكثر من 414 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 1300 قرص مخدر، بقيمة تجاوزت 50 مليون جنيه، إضافة إلى 85 قطعة سلاح ناري متنوعة وذخائر مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العناصر المضبوطة.

المتهمين والمضبوطات (2)

وزارة الداخلية قوات الأمن محافظة قنــا حملة امنية ضبط مخدرات حيازة أسلحة نارية

