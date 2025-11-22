أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة قنا، أثناء حملة موسعة استهدفت بؤرًا متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن معلومات وتحريات الأمن العام ومكافحة المخدرات أكدت تورط عناصر جنائية في جلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، وباستهدافهم بادر أحدهم بإطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، بينما تم ضبط باقي المتهمين.

ضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه بقنا

وخلال المداهمة، ضبطت القوات أكثر من 414 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 1300 قرص مخدر، بقيمة تجاوزت 50 مليون جنيه، إضافة إلى 85 قطعة سلاح ناري متنوعة وذخائر مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العناصر المضبوطة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة