الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عنيفة مع أفراد أمن إداري بأكتوبر

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مشاجرة عنيفة أمام أحد الجراجات بمدينة أكتوبر، ما أثار جدلًا واسعًا ودفع أجهزة الأمن للتحرك لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ قديم

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا باندلاع مشاجرة بين طرف أول يضم سائقين مصابين بجروح وكدمات، وطرف ثان يشمل 3 أفراد أمن إداري، وكان بحوزتهم سلاحان أبيضان.

اشتباك بالأيدي والسلاح

وتبين أن الخلاف بدأ بسبب وقوف سيارة السائقين أمام الجراج في مكان غير مخصص للانتظار، ما أشعل مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى اشتباك بالأيدي والسلاح المضبوط.

وتمكنت القوات من ضبط جميع المتورطين فورًا، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي،وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات.