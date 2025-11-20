حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم على 6 أشخاص في واقعة مقتل الشاب "عبد الرحمن" في منطقة كعابيش، بعد إحالة أوراق المتهمين الأول والخامس للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهم الأول أثناء تواجده في أحد محلات تحويل الرصيد أبصر الضحية بحوزته مبالغ مالية طائلة، فاستدعى باقي المتهمين وخططوا للتخلص منه وسرقته.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين وضعوا دراجتين ناريتين في الطريق أمام الضحية أثناء عودته من عقيقة ابنته لإجباره على التوقف، لكنه حاول الفرار منهم دون جدوى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طاردوا المجني عليه ملوحين له بالأسلحة البيضاء حيازتهم، حتى تمكنوا من توقيفه برفقة نجل عمه في منطقة دائري كعابيش، ورفض الضحية إعطائهم حقيبة الأموال فسدد له المتهم الأول طعنة نافذة في القلب بـ"سنجة" أودت بحياته في الحال.

وأوضحت التحقيقات، أن نجل عم المجني عليه حاول الدفاع عنه، فشرع المتهم الخامس في قتله بطعنات نافذة بـ"مطواة"، لكن فشل بلوغ مقصده بسبب تداركه بالعلاج.

واستطردت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على المبلغ المالي 90 ألف جنيه الذي جمعه "عبد الرحمن" من الأقارب والأصدقاء في عقيقة ابنته ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

