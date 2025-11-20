إعلان

النيابة تحقق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة في مستشفى بالدقي

كتب : أحمد عادل

11:43 ص 20/11/2025

النيابة العامة-أرشيفية

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام ممرض بالتحرش بسيدة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى بالدقي.


وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابستها.


تعود بداية الواقعة عندما تحول طلب موظفة لتلقي العلاج داخل مستشفى شهير بالدقي إلى تجربة صادمة، بعدما تعرضت للتحرش على يد ممرض كان من المفترض أن يقدم لها الرعاية.


الموظفة العشرينية وصلت إلى المستشفى بعد شعورها بإعياء شديد، لتقع ضحية اعتداء غير متوقع من ممرض داخل قسم الطوارئ.


تحرك أمني سريع
فور تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العقيد مصطفى خليل وبقيادة المقدم حسام العباسي رئيس المباحث، وأمكن ضبط الممرض الذي اعترف بالواقعة.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.


النيابة التحرش مستشفى بالدقي

