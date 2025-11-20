سحب 870 رخصة ورفع 31 سيارة متهالكة خلال 24 ساعة



شنّت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق الرئيسية والأحياء الحيوية خلال 24 ساعة في إطار جهودها لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على السلامة على الطرق.



وركزت الحملات على ثلاثة محاور رئيسية: المخالفات المسجلة عبر الملصق الإلكتروني، السيارات المتهالكة، والدراجات النارية المخالفة.



الملصق الإلكتروني ورفع السيارات المتهالكة



تمكنت الحملات من سحب 870 رخصة قيادة لمخالفين لم يتم تسديد المخالفات المسجلة على سياراتهم عبر الملصق الإلكتروني، كما تم رفع 31 سيارة متهالكة تشكل خطرًا على السلامة العامة، ونُقلت إلى ساحات الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



مخالفات للدراجات النارية



شملت الحملات أيضًا ضبط 947 مخالفة للدراجات النارية، بسبب عدم ارتداء الخوذ أو مخالفة قواعد السير، وذلك حرصًا على سلامة قائدي الدراجات والحد من الحوادث على الطرق.



التأكيد على الالتزام بالقوانين المرورية



وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفين، وحذرت قائدي المركبات من التهاون في الالتزام بالقوانين، مع ضرورة استخدام الخوذ، وتجنب السيارات المتهالكة، والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الطرق.



