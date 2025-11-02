إعلان

ضبط 6 عناصر خطرة وبحوزتهم 2 طن هيدرو و261 كجم حشيش بالسويس

كتب : علاء عمران

03:02 م 02/11/2025

المضبوطات

كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 6 عناصر خطرة وبحوزتهم 2 طن هيدرو و261 كجم حشيش بمحافظة السويس.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة السويس تضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، واتخاذهم مخزنًا سريًا بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين لإخفاء تلك المواد.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع عناصر البؤرة واستهدافهم، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 2 طن من مخدر الهيدرو و261 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حشيش محافظة السويس

