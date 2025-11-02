كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا بالعديد من المحافظات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، ضمن سياسة وزارة الداخلية لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية.

القوافل وفرت خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء، وأسفرت جهودها عن استخراج ٨٨١٣ بطاقة رقم قومي و٣٣٦١٦ مصدر مميكن.

كما استمرت القوافل في تقديم الخدمات اعتبارًا من ٢ نوفمبر ٢٠٢٥، بالتزامن مع استقبال الطلبات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة للقطاع (١٥٣٤٠ – ١٥٣٤١) لتلبية طلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، ما أسفر عن استخراج ٧٧٣ بطاقة رقم قومي و١١٨ مصدر مميكن وتسليمها في نفس اليوم.

القطاع واصل أيضًا إيفاد مأموريات للمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لـ ٥٣ حالة إنسانية، بالإضافة إلى توفير خدمات استخراج وتجديد البطاقات للعاملين بالعاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، بإجمالي ٢٠٢ بطاقة، كما استقبل المركز النموذجي كبار السن وذوي الهمم لاستخراج وتجديد ٣٩٠ بطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات حظيت بقبول المواطنين لما لها من أثر إيجابي في تسهيل حصولهم على الخدمات، وتؤكد استمرارها ضمن جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الشرطية.

