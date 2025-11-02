إعلان

الداخلية تواصل التيسير على المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كتب : علاء عمران

02:24 م 02/11/2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المترددين والمواطنين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسرعة ويسر.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"