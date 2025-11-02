الداخلية تواصل التيسير على المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على المترددين والمواطنين، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسرعة ويسر.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة.

