قرار قضائي بشأن محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة فيديوهات خادشة

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي، المتهم بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 8 نوفمبر الجاري، لحضور المتهم.

وكانت النيابة المختصة قد أحالت المتهم للمحكمة الاقتصادية عقب انتهاء التحقيقات التي جرت معه على خلفية نشره مقاطع مصوّرة خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سبق أن رفضت محكمة الجنايات استئنافه على قرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمتي نشر فيديوهات مسيئة وغسل الأموال.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم تعمده الإساءة أو نشر محتوى مخل، مؤكدًا أن الهدف من الفيديوهات كان فقط تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة على المنصات الإلكترونية، قائلًا: "نشرت الفيديوهات عشان أرباح المشاهدات ومقصدش الإساءة".

وكانت نيابة أكتوبر قد قررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى خادش والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُشار إلى أن محمد عبد العاطي كان قد ظهر مؤخرًا في بث مباشر على "تيك توك" مع التيك توكر سوزي الأردنية، التي تم القبض عليها أيضًا مؤخرًا بتهمة مماثلة تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام.

