قرار قضائي بشأن المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي"، بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لتمكين دفاع المتهمة من تقديم المستندات.

وتشير أوراق القضية إلى أن المطربة بوسي متهمة بعدم سداد المستحقات الضريبية عن نشاطها الفني خلال عدد من السنوات.

كما اتهمت "بوسي" بعدم تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في المواعيد القانونية.

