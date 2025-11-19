إعلان

قرار قضائي بشأن المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي

كتب : أحمد عادل

11:56 م 19/11/2025

المطربة بوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي"، بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لتمكين دفاع المتهمة من تقديم المستندات.

وتشير أوراق القضية إلى أن المطربة بوسي متهمة بعدم سداد المستحقات الضريبية عن نشاطها الفني خلال عدد من السنوات.

كما اتهمت "بوسي" بعدم تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في المواعيد القانونية.

اقرأ أيضًا:

أرسل لها فيديوهات مخلة.. تفاصيل اتهام مدرس بهتك عرض طالبة بالجيزة

حاولت إنقاذ زوجها فقفزت للموت.. جريمة مأساوية في شقة الهرم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح التهرب الضريبي ياسمين محمد شعبان بوسي التهرب الضريبي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة