تحولت مشاجرة بين صديقين في الهرم إلى مأساة انتهت بمصرع سيدة ثلاثينية بعدما قفزت من الطابق الرابع هربًا من محتجزها.

البداية كانت حين اكتشف زوج الضحية أن صديقه المقرب يقف وراء سرقة بعض متعلقات منزله، من بينها مروحة وجهاز كهربائي. مواجهة بسيطة تحولت إلى اعتداء عنيف، بعدما استدرجه الصديق إلى شقته، وقيده بالحبال وانهال عليه ضربًا.

وبمجرد أن علمت الزوجة باحتجاز زوجها، هرعت إلى الشقة في محاولة لإنقاذه. لكن المشهد الذي رأته كان أبعد من قدرتها على الاحتمال؛ زوج مقيد ومصاب بإصابات بالغة، وجانٍ يهددها بأنها لن تغادر الشقة، وأنها ستلقى المصير ذاته.

الهروب القاتل

الخوف دفعها إلى اتخاذ قرار يائس، حاولت الهروب من النافذة في الطابق الرابع، فسقطت على الأرض جثة هامدة غارقة في دمائها، بينما فرّ المتهم تاركًا خلفه كارثة إنسانية.

رجال المباحث حددوا مكان اختباء المتهم وألقوا القبض عليه. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام بعدما اكتشف صديقه سرقته لبعض المتعلقات من داخل شقته وعُثر على الزوج مصابًا بإصابات بالغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.