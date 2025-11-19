قرار قضائي بشأن سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى" إلى جلسة 8 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين من الأول إلى الخامس.

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين بالإعدام شنقًا. وأوضحت النيابة أن شقيق سارة خليفة استخدم شبابًا كفئران تجارب لاختبار صلاحية المواد المخدرة، بينما أقر المتهم الخامس بأن كمية صغيرة من البودر المضبوطة في السيجارة كفيلة بقتل متعاطيها فورًا.

وأضافت النيابة أن سارة خليفة استغلت شهرتها الإعلامية وظهرت في برنامج "مهمة صعبة" بين المتهمين، فيما كانت تموّل التشكيل العصابي وتعمل كحلقة وصل بين العناصر الأجنبية بالخارج وأفراد التنظيم داخل البلاد، مستغلة الوسط الفني والحفلات كغطاء لنشاطها الإجرامي.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المنتجة سارة خليفة كانت مسؤولة عن تمويل التشكيل العصابي وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق استيراد المواد المخدرة.

وأظهرت التحقيقات أن محمد خليفة والمتهمين الخامس والسادس تولوا تصنيع المواد المخدرة، وإجراء اختبارات عليها باستخدام متعاطين، ثم تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية المستأجرة.

كما ثبت أن المتهمة كانت على علاقة عاطفية بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، وارتبطت به لفترة قبل أن تنقطع العلاقة، كما أظهرت فحوص هاتفها وجود مقاطع مسجلة لتعدٍ على شخص داخل منزلها، حيث اعترفت بأن التصوير تم داخل غرفتها وأن الصوت النسائي يعود لها.