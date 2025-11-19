إعلان

نادي قضاة مصر: نثمن توجيهات الرئيس السيسي بضمان الإرادة الحقيقية للناخبين

كتب- محمد الصاوي:

12:06 ص 19/11/2025

نادي قضاة مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب نادي قضاة مصر عن تقديره البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.

كما وجّه نادي القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن مشاركتهما جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية.

وشدد نادي القضاة على الثقة الراسخة في قضاء مصر الشامخ، داعيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي قضاة مصر انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة