أعرب نادي قضاة مصر عن تقديره البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية وضمان التعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.

كما وجّه نادي القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لما بذلوه من جهد كبير في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن مشاركتهما جاءت في إطار خدمة الوطن وتحمل المسؤولية الوطنية.

وشدد نادي القضاة على الثقة الراسخة في قضاء مصر الشامخ، داعيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.

اقرأ أيضًا:

19 دائرة.. القائمة الكاملة للدوائر التي ألغيت نتائجها في انتخابات النواب 2025