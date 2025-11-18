كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة محولات كهرباء وفرارهم مستقلين سيارة ملاكى مطموسة اللوحات المعدنية الخلفية بالسويس.

القبض على الجناة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها 3 بطاريات ليثيوم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .