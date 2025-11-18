إعلان

ضبط سارقي محولات كهرباء في السويس

كتب : مصراوي

08:33 م 18/11/2025

المتهمون

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة محولات كهرباء وفرارهم مستقلين سيارة ملاكى مطموسة اللوحات المعدنية الخلفية بالسويس.

القبض على الجناة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها 3 بطاريات ليثيوم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

سرقة عصابة السويس محولات كهرباء

