أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا خلال انتخابات مجلس النواب.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع، مشددًا على أن اختيار الناخب وحده هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وأضاف أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.

