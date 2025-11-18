إعلان

الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

كتب : صابر المحلاوي

02:26 م 18/11/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
  • عرض 24 صورة
    مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير -هاني رجب:

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا خلال انتخابات مجلس النواب.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشارع، مشددًا على أن اختيار الناخب وحده هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وأضاف أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات، على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لإجراءات الانتخابات بها.

اقرأ أيضا:

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": تلقينا 88 تظلمًا حتى الآن

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

الوطنية للانتخابات: قد نلغي انتخابات النواب بأكملها إذا لزم الأمر

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا

السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاضي حازم بدوي القائمة الوطنية فوز القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم