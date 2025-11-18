إعلان

تعدٍ وسرقة أمام محل تجاري بدمياط.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب : علاء عمران

01:55 م 18/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو زعم تعرض أحد الأشخاص للضرر من آخر بسبب سرقة مبلغ مالي من محل تجاري ملكه، وما تلاه من تعدٍ أمام المحل بدمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من الشاكي (مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بتضرره من شخص (سائق – مقيم بدائرة القسم) لاستيلائه على هاتفه المحمول من داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وبتاريخ 3 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الشاكي بتضرره من المشكو في حقهما وزوجته، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية دون حدوث إصابات، وقد أمكن ضبطهما والأداة المستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وفي تاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من زوجة المشكو في حقه بتضررها من الشاكي لاعتدائه عليها بالسب، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

