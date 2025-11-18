ضرب أختي.. شاب يطعن زوج شقيقته في الوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة شخص بسلاح أبيض "سكين" أودت بقطع في الشرايين والأربطة، بعد مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة استكمال التحريات، ومراجعة تقرير الطب الشرعي لتحديد مدى خطورة الإصابات، وسماع أقوال المجني عليه والشهود.



تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد إصابة شخص يبلغ من العمر 30 عامًا بأصابات خطيرة على يد شقيق زوجته، 40 عامًا، بعد مشادة كلامية نشبت عقب قيام المتهم بالسب والشتم وضرب شقيقته أثناء زيارتها لمنزل العائلة.



استخدام السلاح الأبيض وضبط المتهم



عقب المشاجرة، استخدم المتهم السلاح الأبيض في إصابة المجني عليه وفر هاربًا، فيما تمكن المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، والقوة المرافقة له من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن أداة الجريمة.



استكمال التحقيقات



تواصل النيابة التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال ملف القضية، مع تحري ظروف الواقعة وسماع شهادات الشهود.



