سكين غارقة بالدماء.. تفاصيل مقتل طفل داخل الزراعات في أسيوط

كتب : محمد الصاوي

01:15 ص 19/02/2026

المتهمون

عُثر على جثمان طفل وآخر مصاب، يعملان كبائعَي أسطوانات بوتاجاز متجولان، داخل قطعة أرض زراعية بمركز شرطة أبنوب بأسيوط، وبجوارهما عربة "كارو" محملة بعدد من الأسطوانات وسكين عليها آثار دماء.

تحديد وضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان، أحدهما له معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، مركبة تروسيكل بدون لوحات، وهاتف محمول لأحد المجني عليهما.


اعترف المتهمان باستدراج المجني عليهما إلى المكان بدعوى شراء الأسطوانات، والتعدي عليهما بالسلاح الأبيض، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني. كما استوليا على هاتف وعدد من الأسطوانات، وقاما ببيعها لتاجر متورط، الذي تم ضبطه أيضًا مع المسروقات.

اتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية، وتولت التحقيق لاستكمال التحريات ومعرفة تفاصيل الواقعة.

مقتل طفل كين غارقة بالدماء سيوط سرقة أسطوانات غاز

