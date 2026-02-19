عُثر على جثمان طفل وآخر مصاب، يعملان كبائعَي أسطوانات بوتاجاز متجولان، داخل قطعة أرض زراعية بمركز شرطة أبنوب بأسيوط، وبجوارهما عربة "كارو" محملة بعدد من الأسطوانات وسكين عليها آثار دماء.

تحديد وضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان، أحدهما له معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، مركبة تروسيكل بدون لوحات، وهاتف محمول لأحد المجني عليهما.



اعترف المتهمان باستدراج المجني عليهما إلى المكان بدعوى شراء الأسطوانات، والتعدي عليهما بالسلاح الأبيض، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني. كما استوليا على هاتف وعدد من الأسطوانات، وقاما ببيعها لتاجر متورط، الذي تم ضبطه أيضًا مع المسروقات.

اتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية، وتولت التحقيق لاستكمال التحريات ومعرفة تفاصيل الواقعة.