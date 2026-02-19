العاصفة الثلجية "فالي" تُعطل حركة المواصلات في موسكو



وكالات

ضربت موسكو عاصفة ثلجية قوية أطلق عليها خبراء الأرصاد الأوروبيون اسم "فالي"، في أقوى تساقط ثلجي منذ بداية الشتاء، وفق ما أكده ميخائيل ليوس، كبير خبراء مركز "فوبوس" للطقس.

وبدأ تأثير العاصفة بعد منتصف الليل بتساقط الثلوج في المناطق الجنوبية من ضواحي موسكو، لتصل نثرات الثلج إلى "موسكو الجديدة" بين الساعة الثانية والثالثة صباحًا، قبل أن تغطي المناطق الوسطى من العاصمة بالكامل بحلول الساعة الرابعة أو الخامسة صباحًا، وتمتد إلى شمال المنطقة مع حلول الساعة السادسة.

وسجلت محطات الأرصاد هطولًا يتراوح بين 3 و5 مليمترات في النصف الجنوبي من المنطقة، بينما بلغت الكمية في جوركي لينينسكي 10 مليمترات من المياه المكافئة.

فيما سجلت مناطق جنوب المنطقة الفيدرالية المركزية أرقامًا أعلى، بـ15 مليمترًا في بريانسك و23 مليمترًا في كورسك وأوريول، أي ما يعادل 56-58% من المعدل الشهري.

وأدت العاصفة إلى تدهور مدى الرؤية إلى ما بين 600 و1000 متر، مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 12-14 مترًا في الثانية، ما تسبب في تراكم الثلوج على الطرق وتعطيل حركة النقل البري، بحيث أصبح المشي خيارًا أسرع من استخدام السيارات.

وتأثر قطاع الطيران بإلغاء 3 رحلات، وتأخير 3 أخرى لأكثر من ساعتين، وتحويل مسار 6 طائرات إلى مطارات بديلة، كما توقفت حركة الترام في عدة مناطق.

وعانت خدمات سيارات الأجرة من تأخر في الوصول وارتفاع في الأسعار نتيجة استمرار التساقط.

ويتوقع الخبراء، أن تبلغ العاصفة ذروتها في موسكو بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا حتى الرابعة أو الخامسة مساءً، على أن تبدأ الكثافة في التناقص تدريجيًا بعد ذلك، مع ضعف كامل متوقع بحلول صباح الجمعة.

وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصل إلى 6 درجات تحت الصفر، ثم إلى درجتين تحت الصفر يوم الاثنين، مع استمرار تحذيرات الأرصاد للسكان بتجنب التنقل غير الضروري واتباع إرشادات السلامة خلال ذروة العاصفة، وفقا لروسيا اليوم.