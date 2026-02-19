إعلان

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

09:15 ص 19/02/2026

جيش الاحتلال

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من مناطق شمال الضفة الغربية، اعتقلت خلالها نحو 30 فلسطينيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وانتشرت في جميع أحيائها، وداهمت عشرات المنازل، وفتشتها وسط عمليات تخريب وتدمير لمقتنياتها، واعتقلت 17 فلسطينيا بينهم أسرى محررون وأفراد عائلات شهداء.

كما اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال شابا بعد اقتحام منزله في حي التعاون الأوسط بمدينة نابلس.

وتسللت قوات خاصة إلى حي التعاون الأوسط، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية واعتقلت شاباً بعد تفجير باب منزله وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر بعد مداهمة منزله في شارع 10 بمدينة نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب جنين وسط شن سلسلة مداهمات واسعة وإقامة نقطة تحقيقات ميدانية طالت احتجاز واعتقال 13 فلسطينياً.

والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن على الحكومة القادمة أن تشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية، وفقا للغد.

جيش الاحتلال الضفة الغرببية اعتقالات في الضفة الغربية إسرائيل

حدث ليلًا| قيمة زكاة الفطر 2026 وعقوبة توصيل زينة رمضان المضيئة بالشوارع
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
نصائح غذائية في رمضان للوقاية من السرطان.. تعرف عليها
30 مليون.. "برومو" فيلم 7 dogs يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل
"القناة للكهرباء": خطة متكاملة لتأمين التيار خلال رمضان
